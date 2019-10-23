深藍團體紀念古寧頭戰役 馬英九推崇蔣介石推動台灣民主改革

2019-10-23 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席「中華戰略學會慶祝中華民國光復台灣74週年及古寧頭大捷70週年」大會致詞時表示，古寧頭戰役對台灣意義重大，因為這場戰役的勝利，已故前總統蔣介石才有機會推動台灣的民主改革與土地改革，也才會有後來台灣的全面民主化。

中華戰略學會理事長王文燮則表示，蔡政府想辦法去中國化，要消滅中華民國，還以一些莫名其妙、糊塗又無知的思想灌輸下一代，過去「日本鬼子」欺侮台灣慰安婦在新課綱中都已經消失，「這不是『中華民國政府』，已經被改成『中華民國台灣政府』。」他並痛斥蔡政府「無恥」，不能代表中華民國，「口口聲聲維護主權，台灣有什麼主權？只有中華民國才有主權！台灣那來主權？」

新黨主席郁慕明表示，中華民國現在已經變成「宿主」，被台獨寄生在裡面，他呼籲大家要把這些「寄生蟲」拉出來並且消滅掉，明年一月大選票投國民黨總統參選人韓國瑜，下架蔡英文總統。

前國民黨主席吳伯雄則說，蔡政府執政後，「台灣光復節」已經不見了，變成「終戰紀念日」，這是扭曲歷史。

馬英九表示，蔣介石領導對日抗戰的主要貢獻，就是光復台灣、保衛台灣、建設台灣，今天大家紀念古寧頭戰役意義重大，因為這場勝利抵擋了共軍，蔣介石後來才有機會推動台灣民主改革，舉辦地方選舉，也才有後來台灣的全面民主化，另外蔣介石並推動耕者有其田、三七五減租等土地改革。

王文燮則指出，過去日本統治台灣五十年，對台灣進步雖有一點幫助，但在日本統治台灣之前，包括劉銘傳在內的中國人，也都曾經為台灣做出貢獻，為何現在大家都不尊重這些中國人，反而要尊重那些異族？日本過去為了經濟利益在台灣所投注的一點貢獻，不值得我們感激。

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