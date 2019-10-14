韓國瑜公布兩岸政策 郁慕明批：逃避問題、坐以待斃

2019-10-14 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜10日率國政顧問團成員發表「兩岸政策白皮書」，他表示，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。對此，新黨主席郁慕明批評，韓國瑜這種說法是想重回馬英九路線，但「維持現狀」最後就是「逃避問題、坐以待斃」。

韓國瑜當時表示，國家領導人的責任，就是努力營造更有實力、更和平的環境與條件，強調他絕對會「捍衛中華民國主權」，並堅持「一中各表的九二共識」。他更認為，「兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。」

對此，郁慕明在臉書表示，韓國瑜說「身為領導人的責任，是努力營造更有實力、更和平的環境與條件」，這話沒錯，也是新黨一貫的主張。但持續至今70年的國共內戰，如不和解，能和平嗎？內戰要和解，兩岸能夠迴避政治談判，不簽和平協議嗎？

針對韓國瑜「兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇」這句話，郁慕明稱，台灣獨立做不到，但統一不可能發生嗎？任由教科書被去中國化，馬英九執政八年不修正，把下一代都教成「天然獨」，這算不算限制下一代的選擇？

郁慕明對於「韓國瑜不願與大陸（中國）對抗，希望和平」部份表達支持，但批評，韓國瑜想重回馬英九路線，找回兩岸已不存在的「現狀」。他認為時間過了就是過了，中國持續向前，兩岸不進則退，「維持現狀」最後就是逃避問題、坐以待斃。

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