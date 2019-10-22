陳同佳案》馬英九哽咽 綠委酸：化獨漸統無法得逞是該哭

2019-10-22 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今特別對於「陳同佳案」再度發表聲明，過程中一度講到哽咽，不過立委管碧玲發文質疑，國民黨為欺騙人民把「收陳同佳」說成捍衛主權，但管強調移交犯人要透過國際司法互助機制，目前港方提出的方式卻是在否認我方的主權，因此目前政府正在努力交涉主權，管為此酸馬「哭吧，馬英九，你應該要哭的」。

管碧玲在臉書針對「陳同佳案」發文指出，台灣和各國一直在努力建立國際司法互助協定，即使是前法務部長羅瑩雪，針對林克穎事件也舉辦過「國際刑事司法互助之實務與理論」研討會，因為移交犯人要透過國際司法互助機制，這也是國家與國家間，對等互助的模式，她為此反問賴士葆、童惠貞、陳宜民「你們不知道？還是你們害怕想起來？」

管碧玲說國民黨完全不顧司法管轄權和司法互助的一體性，完全不要求香港尊重我們的主權，也完全不敢要求香港啟動香港的司法互助機制，反而一味的潑婦罵街，但香港用的是「基本法95條」的機制，對司法刑事案件移交，只有國際司法互助和國內司法互助這兩軌，目前我方就是在要求必須在外軌「刑事司法協作機制」的架構下處理陳同佳的移交，這樣我方才是「有主權的司法管轄權」，但香港保安局不贊同，反而在聲明強調要「在刑事司法協作機制以外」處理，這樣一來，排除外軌就等於否認我方的主權，一旦答應，就等於是要採取內軌，而基本法第95條的內容，則是「香港特別行政區可與全國其他地區的司法機關通過協商依法進行司法方面的聯繫和相互提供協助。」

管碧玲說，國民黨拼命罵政府不肯接受這一條，她認為馬英九是想藉陳同佳的移交案，推進馬父「化獨漸統，全力振興中國」的遺訓，如今計中計無法得逞，也讓她大酸馬「哭吧，馬英九，你應該要哭的！」

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