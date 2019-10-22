被自己人打臉！韓國瑜拚醫療觀光 藍營民代批一事無成

2019-10-22 16:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼民進黨高市議員質疑韓國瑜誇口的醫療觀光12億元，很像水果MOU雷聲大雨點小後，連國民黨高市議員也看不下去，今天強烈批評醫療觀光元年「一事無成」，看不到具體成效。

國民黨高市議員陳若翠今在衛環部門質詢時指出，高市府今年3月啟動醫療觀光元年，強調是市府重中之重的政策，但她持續追蹤下，發現進度、績效、地位都不明顯，要求衛生局說明定位、產值、未來目標、明年預算等方向。

陳若翠再問，根據業務報告呈現數字，至今年8月，參與國際醫療觀光的人次有加總人1萬5028人次、與去年1萬3904人次相較，主辦單位滿意嗎？

衛生局長林立人答詢指出，醫療觀光是由政府大力推動國際醫療下，希望能夠同步提升觀光質量，目前有5家醫院參與，到今年8月31日為止，無論門診、住院、醫學美容、健檢、特色醫療等部分，共成長8%，但林立人也坦言，沒有統計金額（產值）有多少。

林立人表示，最近還會有4家醫院參與，衛生局也會設法在金額統計層面進一步了解，若無法得到詳細數字，也會參考衛福部推動國際醫療的一些參數，作為統計參考。

此外，衛生局觀光網頁平台除中文外、也陸續有英文、越南文，會持續增加各種語系國家，能夠使用這個網頁，並會結合合作醫院，尋求到國外參展、行銷機會。

行銷之餘，衛生局也持續推動國際醫療會議，並嘗試結合旅遊業者參與，讓醫療觀光效益更明顯。

陳若翠認為，既然列為醫療觀光元年，但她看到現在卻像一事無成、沒有成果，感覺好像花錢安排採線團到教學醫院，具體成效沒出來，要求衛生局提供一份完整報告。

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