中國對台資訊戰難防 沈伯洋：須揭露代理人身分

2019-10-22 14:52

〔記者謝君臨／台北報導〕隨著網路普及，資訊戰已成為新型態的戰爭類型，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋表示，資訊戰可分為3種層次，包括駭客攻擊、資訊攻擊、數位極權，已證實可影響民主或選舉制度，透過講究透明的「代理人」資訊揭露，可以讓民眾意識到此事，做出最好的判斷，同時保護言論自由。

交通大學科技法律學院今於立法院舉行「境外影響力透明法、敵對勢力代理人揭露法」公聽會，由該院特聘教授林志潔主持，邀請民進黨立委尤美女、王定宇，及台灣守護民主平台理事宋承恩、中國文化大學法律系教授吳盈德、東吳大學法學教授胡博硯、經濟民主連合召集人賴中強律師、台北大學教授沈伯洋與談。

沈伯洋雖人在國外不克前來，仍透過影片傳達他的看法。沈以資訊戰如何與法案搭配，解析資訊戰的3種層次；一是駭客攻擊，主要是為了收集個資，進行目標分眾，才能有效進行下一層次的資訊攻擊。

沈伯洋指出，資訊攻擊是藉由對不同受眾傳遞，造成大腦認知偏誤，台灣現在可能被攻擊的議題有18種，可使受眾產生6種情緒，進而導致12種偏誤，已證明能影響民主制度與選舉。第三是數位極權，即監控，例如海康威視，也就是中國的人臉辨識，較多集中在中國境內，進攻比較中性化。

沈伯洋說，資訊戰攻擊分兩種，一是內容，另一是節點；內容部分，在去中心化的情況下，難以針對攻擊方進行反擊；至於節點，例如村里長、宮廟、菜市場所散布的謠言，才為鞏固後續假消息的來源；真要抵擋，不能破壞，最重要的是要揭露，但不是揭露就都合法，這還需要分層次。

沈伯洋解釋，學生去中國做交流不可能禁止，本身不違法，但若學生接受中國指令，在台經營粉絲頁，轉錄中國假訊息到台灣社會，這樣有無問題？有時不見得是假消息，而是讓你覺得我們跟中國在一起才會成功，透過揭露知道他跟中國有關係，因此才經營這樣的網站，那就有意義，直接禁止有言論自由的問題。

沈伯洋說，另一層次，學生變成共諜，當然是違反國安法，應直接禁止，宗教交流沒問題，但若配合提供機票、旅行社做不公平競爭，有違法問題，影響選舉也是，最好的方式就是揭露，讓大家知道他因為有這個利益，希望台灣宮廟支持特定候選人，這樣的包裝如果不揭露，人民不知正在被「溫水煮青蛙」。

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