國安法修法》通敵媒體規範架構大 擬由其他法律案處理

2019-06-19 11:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今天預計三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商，會中針對第2-1條，朝野達成共識，將採用民進黨團所提出的再修正動議，至於時代力量黨團提出的再修正動議，針對通敵媒體的相關規範，則以附帶決議處理，將由NCC、國安局及陸委會研擬法案內容及修法期程。

本次國安法修法，主要針對2-1、2-2、5-1、5-2條進行修正或增訂；其中2-1條部分，民進黨團今提出再修正動議如下：

「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。二、洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。三、刺探或收集關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。」

時力所提出的再修正動議則增設2-1條第2項：

「廣播、電視事業、衛星廣播電視事業及其負責人，不得以接受指示、委託或通謀合作之方式，為境外敵對勢力、國際恐怖組織或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構、委託之民間團體或其派遣之人，傳播足以危害國家安全或自由民主憲政秩序之不實訊息。」

對此，民進黨團總召柯建銘表示，第1項應無問題，第2項部分，假訊息已陸續處理6、7個法案，將來還有很多要處理，這不是一個項可以完整表達的，硬塞沒辦法釐清問題，應回歸本質，處理共諜問題。

NCC代表則認為，比較周延的話，應於「兩岸人民關係條例」處理，NCC會配合修正廣電三法做銜接；陸委會代表則說，支持民進黨團的再修正版條文；至於針對通敵媒體的相關規範，未來修法會涵蓋進去。

黃國昌也釋出善意，表示是否可以做成附帶決議，如果執政黨團支持，就寫成附帶決議，雖然這次沒放在國安法，未來將放在其他法律案中，儘速處理，他就支持民進黨團版本，共同提附帶決議。

最後，蘇嘉全裁示，若沒意見，針對第2-1條第2項部分，再請NCC、國安局跟陸委會擬一個附帶決議，寫明何時提出法律修正案，期限多久等；「大家對於國安修法能退讓，非常好」，2-1條照民進黨團再修正動議通過，進入2-2條討論。

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