臉書將推出「新聞標籤」 盼遏止假新聞流竄

2019-10-19 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕臉書又將有新創舉！社群媒體龍頭臉書今日證實，將推出新功能「新聞標籤」（News Tab），希望可以讓充斥在社群網路的「假訊息」以及隱私問題受到重視，而該功能將可見到美國新聞集團（News Corp.）旗下的部分報導。

據法新社報導，臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，民眾想要在臉書上看到高品質的新聞，很高興可以將《華爾街日報》以及美國新聞集團旗下的優質媒體，納入臉書的「新聞標籤」。

不過臉書目前尚未提供相關細節，而臉書上個月表示，目前只打算付費給一部分出版業者，報導將會出現在新聞標籤，而該功能會在幾週內上線。

目前，臉書和Google分食廣告市場大餅，讓傳統新聞和媒體難以獲得廣告收益，不過近年來有太多假訊息、假新聞以及隱私問題在社群媒體上流竄，讓社群網路承受巨大的壓力。

美國新聞集團執行長羅伯特（Robert Thomson）則表示，臉書承認新聞來源的原則，應該受到讚賞。他還補充，祖克伯似乎傾注全力，欲讓確保高品質新聞在未來可保有價值。

臉書也表示，團隊將為新聞標籤選擇相關、可靠的新聞內容，且除了人工演算的熱門新聞之外，還會透過電腦運算，鎖定讀者的興趣。

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