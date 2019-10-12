「百人陪同帶貓看醫生」？小英嚴正澄清：這是抹黑假訊息

2019-10-12 18:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文11日造訪動物醫院，直播談寵貓經，歷時半小時多，不過，卻有網友在挺韓社團PO出照片，並稱「蔡英文帶他的貓去看醫生，大概有百人陪那一隻貓去看醫生」。對此，蔡英文也透過LINE官方帳號駁斥這是「抹黑假訊息」，呼籲大家幫忙澄清並一起打擊假消息。

蔡英文說，網路上有特定後援會的成員流傳我「動用百人陪貓看醫生」的訊息，她要向大家嚴正澄清這是假訊息！照片裡的是「我前往動物醫院談動保議題的行程」，並非如網路上所流傳的惡意訊息，請大家幫忙轉傳澄清。

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