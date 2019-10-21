民眾黨搶票拉下民進黨？ 柯P反批藍綠共犯修憲難有第三黨

2019-10-21 11:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍國會，昨公布第二波區域立委提名名單。民進黨秘書長羅文嘉昨受訪時表示，從選情來看，有些政黨區域提名的目的，似乎不是為了當選，而是為了拉下民進黨的參選人，結果成就的是國民黨參選人。

對此，柯文哲今早受訪則批評藍綠是共犯結構，他們也知道他們在演假的，所以第七次修憲，民進黨跟國民黨可以聯合修憲，他們平常不是對打嗎，怎麼可以聯合修憲？很簡單啊，修出一個對他們絕對有利的憲法，所以現在這種單一選區，第三黨都很難出現。

柯文哲說，政治上的現實就是說，你要提不分區，一定要提區域立委10名，問題是哪個區域是民進黨不提名的，不可能啊，所以是這樣啦，這就是政治口水，除非說台灣不准有第三黨出現，這就是他們現在的心態，他們就是已經把地盤佔滿了。

媒體追問柯是否擔心重演去年競選連任，被藍綠夾擊削弱勢力的的情況？柯說，一個東西存在就是意義，從1994年到現在，整個政壇會被藍綠統獨這樣控制20幾年，表示還是有它的功用跟市場，「下次我it’s science（柯文哲的網路直播節目）開這堂課」，從活化能來解讀為藍綠統獨。

當被問及之前屢次挨批政黨不分，而台灣民眾黨發言人陳思宇日前則指鄭文燦的有薪休假是六都之冠，常請假去做輔選行程，說出自己心聲？柯文哲表示，相對來講，我們還是黨政最分離的，因為事實的真相是我們也沒有太多的黨務可以做，有時候假日這樣去稍微輔選一下，他們還是一個很大的黨機構，「講這幹嘛，批評他們也不會更好啊，這就是政治的現實」。

此外，柯妻陳佩琪昨在臉書上表示，民進黨打壓政敵，「手段更狠，心更兇殘」，是否覺得心有戚戚焉？柯文哲說，陳佩琪本來就是很有個人意見的人，即便是夫妻，自己每次都說，拜託，你每次這樣子說，他很為難，但陳佩琪是時代女性，她每次說「我又沒有靠你賺錢」，那自己只能說好好好，你就繼續講吧。（11:57更新）

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