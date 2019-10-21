民眾黨搶票 羅文嘉︰為拉下民進黨

2019-10-21

部分區域提名不是為了當選 成就的是國民黨

〔記者楊淳卉、蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨迄今完成兩波、共十八席區域立委提名。民進黨內人士昨指出，從民眾黨兩波提名來看，都沒有實力強大到有當選可能的人選，因此柯的提名意不在拿下席次，而是衝不分區立委的政黨票。此外，民眾黨的區域立委人選，絕大多數對綠營沒有殺傷力，只有新北市第三選區，確實對民進黨現任立委余天選情造成衝擊。

民進黨秘書長羅文嘉昨受訪時表示，從選情來看，有些政黨區域提名的目的，似乎不是為了當選，而是為了拉下民進黨的參選人，結果成就的是國民黨參選人。

羅文嘉說，如果是站在民主台灣這一隊，一隊只有一個參選人，但推的那個人又選不上，就是在幫助另外一邊的參選人，相信選民分辨得很清楚，民進黨會做好準備。

黨內人士指出，雖然柯不承認，但柯在部分選區是採「報復性提名」，柯提名的區域立委，也多少會對藍綠產生影響。例如，柯文哲與過去是國民黨的無黨籍宜蘭縣議員黃定和結盟，拉抬黃選宜蘭立委，會對國民黨有影響，然而從柯所有提名人選比例來看，對綠營的影響比對藍營要多。

民眾黨第二波區域立委提名中，最受關注的是新北市第三選區提名民進黨新北市議員李余典之女、民進黨新北市黨部評議委員李旻蔚。黨內人士說，民眾黨提名的區域立委參選人，只有李旻蔚確實對余天選情造成殺傷力，「現在已經變成艱困選區」，余天本來領先的幅度就不算多，加上李余典父女都有黨職，影響更深遠。

李旻蔚對余天選情造成衝擊

黨內人士分析，李余典被歸為蘇系，余天則是正國會成員，即使李已經不理蘇貞昌的話，但黨內其他人還是會把帳算在蘇的身上，此紛爭不僅影響地方席次及新北版圖，更牽動派系互動敏感神經及不分區立委提名。

黨內人士指出，新北市第三選區的問題很難解也無解，目前的因應之道就是先冷靜，不要對李余典父女口出惡言，或做太刺激的動作，希望他們能理解以大局為重，並盡力不讓此次衝擊擴大，待十一月中旬正式登記後，若情況沒有改變，大家就各憑本事贏得選戰。

黨內人士強調，柯文哲在其他立委選區的提名，並沒有造成太大殺傷力；例如民眾黨在高雄市第三選區也有提名，但是該選區提名的立委劉世芳之所以要繼續加油，並非因民眾黨提名的變數，因此只要夠認真努力就好。

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