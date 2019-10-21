民眾黨搶票 國民黨︰對綠影響大於藍

2019-10-21

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民眾黨迄今提出十八席區域立委參選名單。國民黨輔選人士表示，還難以評估影響，國民黨仍會審慎應對，但依據民眾黨立委參選人的背景，對綠營的影響絕對大於藍營。

柯提名人選背景 民進黨佔多數

台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨，目前規劃提出十八席區域立委參選人，人選大多有民進黨、國民黨背景，但民進黨佔多數，其中在高雄市就將提名四席。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺受訪表示，民眾黨提名的立委參選人對綠營影響較大，畢竟柯較吸引年輕、綠營選票，柯的支持者也會把立委選票轉到民眾黨參選人身上，但不可能完全轉移，國民黨會隨著變化做適當調整，影響多大還難以評估。

民眾黨目前也宣布在台北市提名四席，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，柯文哲在台北市長選舉時，大部分都是拿到民進黨的票，民眾黨可能也是都拿到中間、偏年輕、綠營的選票，對國民黨的影響不大。

黃呂錦茹強調，柯文哲在明年大選的主要目標是累積政黨票，拚不分區立委，並非放在區域立委上，國民黨在北市的基礎較穩固，不會像民進黨動作那麼大，但國民黨仍會很小心。

在個別立委參選人部分，莊啟旺指出，民眾黨在高雄第八選區提名敖博勝，但敖過去是在第三選區活動，在第八選區選就沒什麼作用了。黃呂錦茹則說，民眾黨在台北市第五選區提名的徐立信過去雖然偏藍，但他去年選市議員時，拿民進黨的票比較多。

國民黨主席吳敦義昨為立委參選人林郁方站台，受訪指出，明年大選選民手上握有最重要的三張票，都要投給國民黨，完全執政，才能完全撥亂反正，「席次不嫌多，只怕少」，每一張票都會決定中華民國前途。

國民黨主席吳敦義昨為立委參選人林郁方站台 。（記者方賓照攝）

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