馬稱韓「會用生命反對一國兩制」卓榮泰酸：有記憶的人很多

前總統馬英九今（20）表示，國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸立場是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，對於一國兩制則是「over my dead body」，用生命來反對。對此，民進黨主席卓榮泰（圖中）打臉酸說，莫忘世上有記憶的人也很多！（記者劉曉欣攝）

2019-10-20 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（20）表示，國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸立場是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，對於一國兩制則是「over my dead body」，用生命來反對。對此，民進黨主席卓榮泰打臉酸說，莫忘世上有記憶的人也很多！

馬英九今出席國民黨立委參選人林郁方競選總部成立大會，他表達支持韓國瑜，提到韓競選總統非常辛苦，精神可佩，還說韓的兩岸關係的立場非常清楚，就是熱愛中華民國，支持一中各表的九二共識，反對一國兩制，韓講了「over my dead body」，意思是用生命來反對，相信韓當總統一定會照顧基層的利益，未來國家需要這樣的人。

對此，卓榮泰在臉書表示，又來了，上次說「粉身碎骨」，這次說「用生命反對」！這些話都跟韓市長說過「愛情摩天輪」、「太平島挖石油」以及「F1賽車場」一樣，聽聽就好，他用韓國瑜的名言反酸，「莫忘世上有記憶的人也很多！」

卓榮泰也正告韓國瑜：「國家的命運，每個台灣人民的前途，都是靠自己努力捍衛的，用不著你的身骨或生命來保證！」還要馬英九把番話「去講給美國朋友聽啊、去講給香港朋友聽啊、去講給高雄朋友聽啊」。

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