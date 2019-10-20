蔡適應拚立委選舉很另類 劇團下鄉拉攏親子心

2019-10-20 15:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕誰說選舉一定就是要到傳統市場拜票、掃街請託？有時候請劇團下鄉演戲，拚人氣效果也不錯。民進黨立法委員蔡適應今天邀請「小青蛙劇團」到基隆市新豐街土地公廟前公演，小青蛙劇團為親子們全新演繹「虎姑婆」兒童劇，透過演員生動的演出和營造的情境，教導小朋友洗手預防腸病毒、生活環境衛生整潔的觀念，活動現場聚集了將近500位親子，都為一睹小青蛙劇團生動的表演，蔡適應也準備了精美小禮物，藉由宣傳親子政策有獎徵答。

新豐街土地公廟前，今天充滿了孩童的歡笑嬉鬧聲，新豐里長丁麗娜表示，小青蛙劇團去年也有到新豐里演出，感謝立委蔡適應、市議員張顥瀚協助，讓里內的親子在周日同樂，並且教導小朋友正確的衛生教育觀念。

現場除了表演外，立委蔡適應服務處還準備了氣球、小泡芙，贈送每位到場欣賞演出的朋友，砂子里長曾秀菁說，家長們現場掃描QR code加立委蔡適應的LINE，就贈送每位小朋友小泡芙和氣球，家長們也能透過蔡適應的官方LINE帳號獲得許多資訊。

市議員張顥瀚說，小青蛙劇團富有教育意義，所帶來的演出也侷限於劇場、展場，更適合下鄉進入社區或校園，將藝文的能量散撥到每位小朋友心中，陪伴親子渡過美好的假日。

立委蔡適應化身適應叔叔舉辦有獎徵答，為小朋友帶來精美文具用品，還有宣傳近期的中正區的快捷公車，育兒相關福利措施，也向現場的爸爸媽媽們報告，目前推動的2到4歲育兒津貼、準公共化幼兒園、幼兒園娃娃車屆齡汰換補助。

蔡適應說，接下來還有三場小青蛙劇團的演出，11月10日在暖暖區碇祥里、11月16日在安樂區七賢里、11月30日在信義區總統蔡英文、立委蔡適應後援總會，分別帶來「金斧頭銀斧頭」、「醜小鴨」、「新小紅帽」的演出，歡迎家住在演出場地附近的居民，屆時抽空闔家蒞臨觀賞。

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