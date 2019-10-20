韓國瑜來不來基隆？韓辦發言人這樣說…

2019-10-20 13:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜、基隆立委提名人宋瑋莉聯合競選青年後援會成立大會今天上午成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，韓國瑜從南方出發一路北上，一定會到台灣頭的基隆，韓國瑜絕對不會缺席基隆，一定會向基隆鄉親當面請託。

至於民調上，韓國瑜的青年人支持度比較弱？何庭歡說，年青人比較想要知道韓市長可以帶給年青人甚麼？年青人不要被經營，而是希望領導人給我們一個好的環境，加強自己的實力，高雄市政府有個青年局，有提供創業基金，有這個好的環境可以讓自己實現夢想。

何庭歡致詞強調，看到今天這樣多熱情的年青人，自己非常感動，相信韓市長來到這裡一定也會非常感動，因為對我們而言，看到我們的未來能有這樣一個領導人，韓市長這樣領導人能夠給我們發揮的舞台，這是非常重要的；希望在場的年青朋友可以扮演他的分身，用自己手中的選票，不只是幫韓市長打一場漂亮的仗，更是幫自己打一場漂亮的仗，用手中的選票改變我們的未來。

何庭歡也代表韓國瑜，致贈宋瑋莉象徵好彩頭的禮物，預祝明年1月11日總統暨立委選舉，能夠「韓進總統府、宋進立法院」。

宋瑋莉表示，不管外界民調怎麼看，但是就像韓國瑜市長所說的「民調是冷冰冰的數字、民心是熱呼呼的感情」，看到今天韓國瑜暨宋瑋莉的青年後援會成立大會，這麼多青年朋友的熱情相挺，她非常感動，也希望青年朋友不但要記得出來投票，也要當韓國瑜與宋瑋莉分身，幫忙拉票，「讓國民黨多一席、讓民進黨少一席」。

今天青年後援會成立大會上，國民黨基隆市黨部主委黃希賢、韓宋聯合競選總部總幹事謝國樑、前基隆市長張通榮、前立委徐少萍、基隆市議會副議長林沛祥、議員張芳麗、莊榮欽、莊敬聖、韓世昱鄭愷玲、國民黨基隆市黨部青工會總會長曾紀嚴均到場，一起拚選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法