韓國瑜來不來基隆？韓辦發言人這樣說…

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜、基隆立委提名人宋瑋莉聯合競選青年後援會成立大會今天上午成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，韓國瑜從南方出發一路北上，一定會到台灣頭的基隆，韓國瑜絕對不會缺席基隆，一定會向基隆鄉親當面請託。
至於民調上，韓國瑜的青年人支持度比較弱？何庭歡說，年青人比較想要知道韓市長可以帶給年青人甚麼？年青人不要被經營，而是希望領導人給我們一個好的環境，加強自己的實力，高雄市政府有個青年局，有提供創業基金，有這個好的環境可以讓自己實現夢想。
何庭歡致詞強調，看到今天這樣多熱情的年青人，自己非常感動，相信韓市長來到這裡一定也會非常感動，因為對我們而言，看到我們的未來能有這樣一個領導人，韓市長這樣領導人能夠給我們發揮的舞台，這是非常重要的；希望在場的年青朋友可以扮演他的分身，用自己手中的選票，不只是幫韓市長打一場漂亮的仗，更是幫自己打一場漂亮的仗，用手中的選票改變我們的未來。
何庭歡也代表韓國瑜，致贈宋瑋莉象徵好彩頭的禮物，預祝明年1月11日總統暨立委選舉，能夠「韓進總統府、宋進立法院」。
宋瑋莉表示，不管外界民調怎麼看，但是就像韓國瑜市長所說的「民調是冷冰冰的數字、民心是熱呼呼的感情」，看到今天韓國瑜暨宋瑋莉的青年後援會成立大會，這麼多青年朋友的熱情相挺，她非常感動，也希望青年朋友不但要記得出來投票，也要當韓國瑜與宋瑋莉分身，幫忙拉票，「讓國民黨多一席、讓民進黨少一席」。
今天青年後援會成立大會上，國民黨基隆市黨部主委黃希賢、韓宋聯合競選總部總幹事謝國樑、前基隆市長張通榮、前立委徐少萍、基隆市議會副議長林沛祥、議員張芳麗、莊榮欽、莊敬聖、韓世昱鄭愷玲、國民黨基隆市黨部青工會總會長曾紀嚴均到場，一起拚選舉。
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國民黨總統提名人韓國瑜競選總部發言人何庭歡今天出席韓國瑜暨宋瑋莉聯合競選總部青工後援會成立大會，致贈好彩頭給國民黨基隆立委提名人宋瑋莉（右），預祝她高票當選。（記者俞肇福攝）
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韓國瑜暨宋瑋莉聯合競選總部青工後援會今天上午舉辦成立大會，圖為國民黨基隆立委提名人宋瑋莉向支持者一一請託。（記者俞肇福攝）
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韓國瑜暨宋瑋莉聯合競選總部青工後援會20日舉辦成立大會，韓國瑜競選總部發言人何庭歡一進場成為大家焦點，就連國民黨基隆立委提名人宋瑋莉（右）也變身小粉絲，忍不住誇讚何庭歡漂亮，與何庭歡拍照。（記者俞肇福攝）
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韓國瑜暨宋瑋莉聯合競選總部青工後援會20日舉辦成立大會，國民黨基隆市黨部青工會總會長曾紀嚴接戰旗，要幫韓國瑜及宋瑋莉選情打拼。（記者俞肇福翻攝）