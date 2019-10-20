挑戰淡水蔡依林 時力張衞航：協調是假議題

2019-10-20 13:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕時代力量在新北市立委第一選區提名律師張衞航，挑戰現任民進黨籍立委呂孫綾，張衞航今天在競選總部成立茶會上，痛批本區藍綠兩黨候選人都是「政二代」，更表示不接受任何「協調」，會參選到底。張衞航說，「協調」只是假議題，真正的問題是年輕人面對低薪、高工時、存不到錢買不到房，並選出能解決這些問題的人，別再問他要不要協調了。

時代力量黨主席徐永明、立法委員黃國昌、決策委員邱顯智、秘書長吳佩芸以及時代力量各區參選人，今天都到場站台。

張衞航說，從宣布參選以來，每天都有人問他，要不要和民進黨協調？甚至說不協調，就等於是保送國民黨候選人，但他認為「協調是假議題」，真正的議題，是年輕人面對的種種問題，而解決這些問題，才是人民真正在意的事。他站出來參選，就會參選到底，沒有講的空間。

張衞航表示，律師生涯十多年，承辦過數百件案子，面對選區內有許多沒有人關心的議題，包括反對淡海輕軌開進老街、八里台北港活化、林口交通問題，他以十多年的社會經驗，加上法律專業，有信心能為民眾解決。

面對民進黨立委呂孫綾，還有國民黨洪孟楷、安定力量郭大衛、無黨籍陳昭宏、歐崇敬等多位參選人，張衞航說，完全不擔心第三勢力票源被瓜分，選舉就應該選賢與能，由選民做最後的裁判。

而推薦張衞航參選的邱顯智則說，他認識張衞航17年，張衞航都沒有改變入行初衷，表示淡水政治長久以來由派系輪流執政，卻都不關心基層心聲，因為他們都是既得利益的一份子，而基層出身的張衞航，能貼近弱勢民眾的心聲，改變這個利益結構。

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