立委楊曜尋求三連霸 後援會採LINE新型態

2019-10-20 14:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕打選戰也要跟上時代腳步，本屆縣市長選戰除了傳統陸軍攻防外，空軍也發揮相當大的效果；因此尋求3連霸立委楊曜，採取新型態後援會動員，以電話或line的圖文拉票，代替傳統的造勢活動，希望為綠營守住離島民主聖地。

澎湖因僻處離島，軍公教警為主要投票結構，民進黨執政年金改革，直接衝擊綠營選情，由此次縣市長選舉結果就能看出端倪，尋求連任的綠營縣長陳光復，帶給東山再起的藍營縣長候選人賴峰偉，也讓同為執政黨一分子的立委楊曜引以為戒，尋求連任之路處處小心謹慎。

由於推動澎湖成為低碳島，一直以來是楊曜重要政見，此次雖然藍營提出同為出身西嶼合界的議員歐中慨上陣，挑戰楊曜的三連霸之路，瓜分楊曜西嶼家鄉票源，處境相當艱辛，但楊堅持響應澎湖低碳島及降低社會成本支出，減少實質動員，因此更新了後援會的運作形態，改以電話或line的圖文拉票，取代傳統的大型造勢活動。

楊曜籲請支持者踴躍響應新型態的動員，也是新式的「楊曜後援會」，希望大家可以多打電話替楊曜拉票，或是以傳送訊息給親友的方式幫楊曜加油！申請表格請洽楊曜服務處索取，電話：〈06〉9218678，填好表格交回，每個人動員10至20人加入後援會，預計達到1500張表格回收目標，同時全國小英之友會正在擴點，歡迎加入。

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