洪慈庸和小英合體︰本土力量一定要團結捍衛主權

2019-10-20 14:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一向是藍綠候選人決戰票倉，總統蔡英文拚連任，今天到台中跑行程穩住選情，今天第四站來到大雅區永興宮與無黨籍洪慈庸合體，蔡英文不忘力挺洪慈庸，她強調洪是戰友，盼民眾讓洪慈庸順利連任。

永興宮祭祀媽祖，位於大雅市場內，每日上午吸引大批購物跟買菜人潮，連續兩週都有政治人物蒞臨永興宮參拜，可見此廟的重要性，由於柯文哲上週於永興宮參拜後，與主委朱宗敏、副主委陳連生等人在辦公室閒聊，意外引起失言風波，讓這間大雅信仰中心備受矚目，蔡英文抵達永興宮時，廣場擠滿支持者高呼凍蒜。

蔡英文說，台灣是全球最好的投資的地方，台商一直回流，五加二產業計畫持續推動，3年來將台灣產業打下未來10年根基，目前主張國艦國造、國機國造，她除了帶動國防能力，也帶動產業發展。

洪慈庸表示，她和小英總統雖不同世代，但有一個相同的使命，就是守護住台灣這個家，這個家，就是台灣的自由民主。今年中國推一國兩制台灣方案，一如既往地在國際上打壓我們，也看到香港的民主被剝奪，年輕人、爸爸媽媽、連小朋友都站出來。在這最艱難的時刻，這次選舉，對她來說也是很大的挑戰，呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏。

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