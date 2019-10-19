兩岸人士：港女箱屍案凶嫌「被投案」 背後北京授意

2019-10-19 19:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕在具有北京政協委員身分牧師管浩鳴的勸說下，港女命案凶嫌陳同佳致函香港特首林鄭月娥，表示願意來台投案，獲港府允諾協助。不過，兩岸人士表示，管浩鳴是知名的「政治牧師」，長期擔任北京與港府的打手，陳同佳其實是「被投案」；這個「被投案秀」背後有北京主導，藉此政治操作，解決港府處理「反送中」的政治危機。

兩岸人士指出，管浩鳴為陳同佳來台投案一事，多次訪台，積極奔走，見了不少政壇與法界人士。現為香港聖公會教省秘書長管浩鳴在香港是知名的親中派，2013年起出任中華海外聯誼會理事，此聯誼會長是由中共中央統戰部部長兼任。他現也為前香港特首董建華成立的「團結香港基金」顧問，2018年成為北京市政協委員。

這名人士說，管浩鳴不僅力撐爭議度極高的「一地兩檢」，「佔中」運動時更淪為港府與北京的打手，批評天主教香港教區榮休主教陳日君、牧師朱耀明煽動違法。他在2015年也曾用「主人與貓」喻中港關係，暗喻港人只要乖，就可以得到更大自主空間，相關言論遭批評「令人反感」。

此外，管浩鳴也配合北京批評港大法律系副教授戴耀廷「港獨」有違宗教理念，並支持「逃犯條例」修法。兩岸人士強調，管浩鳴的動機並不單純，背後應是北京授意交辦，北京早不想留陳同佳在香港，以免埋下「政治炸彈」，因此派出管浩鳴對陳同佳加以「威脅利誘」，急著把燙手山芋丟給台灣，以解決港府目前的困境。

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