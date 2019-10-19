蔡英文、蘇治芬聯合競選總部成立 萬名鄉親熱情相挺

2019-10-19 18:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文、立委蘇治芬雲林北港聯合競選總部今天下午成立，現場湧進上萬名鄉親相挺，「凍蒜」聲不斷，蔡英文拜訪鄉親再給她4年，台灣會脫胎換骨，變成很不一樣。

蔡英文、蘇治芬聯合競選總部成立，包括民進黨主席卓榮泰、副祕書長林飛帆及總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇等人都到場站台，拜託大家團結支持蔡英文、蘇治芬。

蔡英文在下午5點左右抵達會場，在蘇治芬等人陪同下大進場，受到現場民眾熱情歡迎，爭相握手，不到200多公尺走了20多分鐘。

蔡英文致詞表示，蔡英文政府很照顧人民的政府，從農民、老人、年輕人到小孩，台灣芭樂要出口到美國，成功把非洲豬瘟阻絕在境外，讓台灣養豬產業能繼續成長。

蔡英文說，老人長照2.0明年經費400億元，0至6歲孩子的照顧預算從200多億增加到600多億，增加基本工資照顧年輕人；經濟方面，台灣持續成長，今年上半年居四小龍第一名，預估全年還是第一名。

中國這幾年對台灣文攻武嚇不斷，香港現在發生的事情就是香港沒有主權，台灣要保住台灣主權，保住台灣自由民主生活方式，所以，總統不能選錯人，這次選舉還有項特別的意義，就是台灣人要團結，用選票讓世界知道台灣人的選擇及價值。

卓榮泰說，雲林是民主的防線，不能輸一定要贏，目前香港人民有兩種選擇一種是走上街上爭取民權、自由，一種是坐在家裡等中國接收，台灣人民只要明年1月11日走進投票所，不用走上街頭。

蘇治芬火力全開打韓國瑜又批張家，2020選舉對台灣、對雲林都很重要，不能讓中國勢力與台灣在地黑道結合在一起。

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