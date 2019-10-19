藍營「中央助選團」光復節誓師 王金平「漏勾」引側目

2019-10-19 10:09

〔記者施曉光／台北報導〕隨著2020選戰熱度逐漸加溫，訴求光復中央政權的國民黨中央，特別選在本月25日「台灣光復節」要成立「中央助選團」並舉行誓師大會造勢，團長由黨魁吳敦義擔任領軍，包括連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫等歷任前主席都將掛名譽團長頭銜，60名成員含括前朝藍營政務官、黨中央幹部、青工會長、青年團長以及部分直轄市議員。

其中引起側目的是，去年國民黨中央為了輔選九合一選舉也成立的「中央助選團」名單中，以「院長級人物」列名副團長的前立法院長王金平這次「漏勾」，並沒有出現名單之列，據了解，高層主要考量王金平迄今仍未放棄「參選到底」，在王動向未明情況下，不宜貿然列為副團長，以免未來出現尷尬的狀況。

黨內人士指出，「中央助選團」未來除了會提供中央說帖給藍軍總統、立委參選人做選舉議題攻防，配合總統參選人韓國瑜與各地立委參選人競選總部成立、造勢活動下鄉助講，幫忙在全國各地拉抬藍營選情，還會上政論節目為藍軍辯護。

據了解，這支「中央助選團」也納入韓國瑜國政顧問團成員，除設團長、榮譽團長外，還有多位副團長，包括現任副主席兼秘書長曾永權、歷任副主席以及馬政府時期的行政院長陳冲、張善政，而擔任韓國瑜總部副總幹事的周錫瑋也列名其中。

至於其餘團員成員涵蓋卸任政務官、部分直轄市議員，黨中央發言人歐陽龍、文傳會副主委王鴻薇、韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維，以及青工會長、青年團長、親藍名嘴與學者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法