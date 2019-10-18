國民黨開鍘李正皓、鄭佩芬 中媒也譏：拍蒼蠅不打老虎？

2019-10-18 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央考紀會昨日決議開除多次在媒體上公開質疑國民黨總統參選人韓國瑜選舉策略的黨內青年次團「草協聯盟」發起人李正皓、名嘴鄭佩芬。然而，今（18日）有中媒以「國民黨祭黨紀，拍蒼蠅不打老虎？」為題，質疑「真正損及團結不挺韓的大咖，何時開鍘？」

根據《中評社》報導，點名國民黨內部挺韓大咖，有堅持參選到底、目前還在爭取親民黨大選入場券的前立法院長王金平，以及支持郭家軍立委參選人李縉穎的前立委盧嘉辰，且王、盧2人關係密切。

報導指出，王金平政治歷練豐富，雖沒說不挺韓，但如力促郭台銘與台北市長柯文哲成立「郭柯王結盟」，還提出「民主大聯盟」拚立委選舉，日前的「換瑜」說，王的朋友也幫忙策劃連署參選，如今則公開表態爭取親民黨提名，王屢屢遊走在違反黨紀的邊緣，雖然國民黨中央對王的期限是11月中旬參選登記之時，但就算王最後要不到橘營提名，只好續留國民黨內，衝擊韓國瑜選情的傷害早已造成。

此外，盧嘉辰挺郭拚大選不成，繼而支持郭家軍李縉穎參選立委，由於李縉穎之父李嘉進也曾是該選區立委，盧為李縉穎助選，形同泛藍分裂。

報導提及，國民黨對盧嘉辰劃下的黨紀紅線，是有攻擊黨、為他黨輔選的發言等情形，但已對藍營的候選人、新北市議員林金結形成壓力，且增加民進黨現任立委吳琪銘的勝選機會。

文末強調，「2大咖的殺傷力，遠比放話的2小咖還大，國民黨開鍘2個放話的黨員，卻遲遲未對大選及立委選情造成重傷的2個大咖開鍘，難免會引發外界熱議」。

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