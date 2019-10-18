新竹市文化局圖書館報廢案 朝野攻防附帶議決今通過

2019-10-18 18:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會第10屆第6次臨時會今天審議市府提案，其中有關市府提的文化局經管圖書館報廢一案，國民黨市議員張祖琰質疑程序及規劃設計早就發包，市府此時才提報廢案，根本不尊重議會。市議員田雅芳更反對拆除，認為現有圖書館使用年限還有24年，應該修繕即可，不應拆除，經議長許修睿裁示中場休息及黨團協商，最後附帶決議通過此報廢案。

此報廢案經討論及中場休息進行黨團協商，最後由議長許修睿裁示通過此報廢案，但要求新竹市新總圖書館興建計畫更正為新竹市立圖書館興建計畫。同時在第二次定期會提出專案報告，並向市議員詳細說明及溝通。另請文化局明年編列預算興建東區赤土崎圖書館工程經費。此案規劃設計及配套措施應送議會審議。

新竹市文化局表示，市府將投入8.5億元興建圖書館新總館，確定由台灣郭旭原聯合建築師事務所和日本平田晃久建築設計事務所共同合作，以引入風與光影的「知識峽谷」為設計理念，會用兩道書架牆形塑出峽谷，呼應新竹「風城」氣候特色，並在上方天窗引入自然光，達到環保節能功效。

未來總圖書館會有閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學以及藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求，另原演藝廳戶外停車場，文化局和交通處也爭取到交通部前瞻計畫補助，會與總圖書館共構，闢建出地下兩層立體停車場。

不過，市議員田雅芳強烈反對拆除，認為要把1棟還有24年使用年限的建築拆掉重蓋，實在很浪費，她堅決反對拆除，要求列入大會紀錄。

市議員蔡惠婷則代表時代力量黨團，要求市府應有更多的規劃與評估說明。市議員吳青山也質疑市府是先畫靶再射箭，對於總圖的地點應多聽取地方聲音，也要求市府應向市議會報告相關規劃內容與設計方向。

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