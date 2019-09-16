老舊南庄圖書館封閉整修 耗時一年多今重新開放

2019-09-16 18:24

［記者鄭名翔／苗栗報導］使用近30年的苗栗縣南庄鄉立圖書館，許多設備老舊不堪，經教育部、苗栗縣政府補助及地方自籌經費，共投入650萬進行整修，自去年6月封館施工，終於今日完工重新開放，除硬體設備整修、加裝電梯，更於門面招牌增設賽夏族語的「圖書館」拼音字樣，苗栗縣長徐耀昌出席揭牌，也期許完善的圖書設備可讓書香傳播至各個角落。

1991年成立的南庄鄉立圖書館，因使用年久，過去一樓兒童閱覽區的天花板漏水、多面輕鋼架天花板及窗簾支架掉落，且缺乏無障礙設施，過去曾因修繕經費龐大，地方無力負荷，好不容易籌足款項後，又遇到廠商抱怨利潤低而不願施做，陸續流標多達12次，才於去年6月發包，可說是歷經波折。

館方表示，教育部補助300萬、苗縣府補助150萬，加上南庄鄉公所自籌200萬，共投入650萬，歷經1年多的整修後，新的圖書館著重分齡分眾設計，並增設無障礙設施電梯，其中1樓以兒童、銀髮族的閱讀區為主，2樓圖書則供給青少年，目前全館書籍館藏量約8萬多本。

南庄鄉長邱梓增指出，由於鄉內多元族群融合，也有許多賽夏族人，因此此次整修工程，也特於門面招牌上增列賽夏族語「kakita'an ka kina：at」，意即「圖書館」，歡迎各族群都可開心使用圖書資源。

苗栗縣長徐耀昌說，南庄鄉雖處偏鄉，但過去在全國「最具閱讀競爭力城市評比中」的「民眾每人借閱冊數」榮獲第7名佳績，展現苗栗豐厚的閱讀底蘊，而圖書館經整修後煥然一新，相信能夠吸引更多讀者，將優良閱讀風氣向下扎根，期許能共築書香山城。

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