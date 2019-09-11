新竹市圖書館新總館由台日團隊出線 強調風與光的流動！

2019-09-11 15:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府將投入8.5億元推動興建圖書館新總館，經設計評選，確定由將由台日團隊出線，包括郭旭原聯合建築師事務所和日本平田晃久建築設計事務所，將打造引入風與光影的「知識峽谷」新總圖，並引入自然光、採環境節能的美感設計，期許加快設計進度，力拚2022年底完成。

文化局表示，評選出線的郭旭原與平田晃久建築師以「知識峽谷」為設計概念，將用兩道書架牆形塑出峽谷，兩片牆面有寬敞通道，會引入城市綠帶和圖書館；呼應新竹「風城」氣候特色，風可以在知識峽谷內流動，打造室內通風穿透的環境，並在上方天窗引入自然光，達到環保節能功效。

同時圖書館內部空間會進行系統化的相互連結，擁有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學以及藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求，多樣化與複合性的活動空間設計，營造出融合又悠閒的閱讀環境。

另原演藝廳戶外停車場，文化局和交通處也爭取到交通部前瞻計畫補助，會與總圖書館共構，闢建出地下兩層立體停車場，原停車空間也會成為總圖的戶外廣場，做為市民休閒交流空間。

市長林智堅說，蓋建新的總圖書館，是他對市民的承諾，為了總圖建設，市府團隊已到美國、荷蘭和高雄等地參觀，考察空間規劃、融入科技的管理系統等；期許成為孩子喜歡閱讀、大人樂於陪伴、年輕人願意親近、長者喜愛駐足的全方位城市知識新地標。

台灣郭旭原建築師是國內知名建築師，曾獲遠東建築獎、JCD 日本商業空間大賞、國家金點設計獎、中華民國傑出建築師獎、國家建築金質獎、台灣建築獎等多項獎項。而平田晃久則是被譽為「自然派建築師」的日本當代建築師，師承伊東豐雄，曾參與台中歌劇院設計團隊，被譽為「日本最有能量的新銳建築師」。

此外，圖書館新總館在軟體層面上也會擴展圖書館機能，符合現代城市的知識需求，結合人文與科技城市特性，建立強調實作、理論相互融合的創客場域，讓新世代具備未來競爭力。

文化局表示，在總圖書館闢建期間，文化局將移到中央路原都發大樓辦公，並在龍山市場大樓及動物園設置圖書館，龍山市場大樓規劃為圖書館、自修室及研習教室；新竹公園內原動物園遊客中心地下一樓規劃為兒童圖書館。

另，也會進行將軍村圖書資訊園區第2期工程、關東市場客家圖書館和兒童探索館等特色館舍籌建工作，並在市區內人潮密集的公共場所設置微型圖書館，拓展閱讀向度及廣度。

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