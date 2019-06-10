竹市總圖原址重建恐陷閱讀黑暗期？ 市府這樣說...

2019-06-10 21:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員黃美慧與李國璋今天市政總質詢對竹市總圖書館將拆除重建提出質疑，不贊成市府採原地重建規劃方式，質疑重建期間會有閱讀黑暗期，且重建費用也不見得較便宜，建議市府另覓他處新建。

對此，新竹市文化局表示，竹市總圖書館重建經費已獲中央4億元補助，市府也編列4億元配合款，加上2.6億元的停車場蓋建經費，將投入10.6億元興建，除會比現在的圖書館量體大，也會以科技、兒童等相關領域規劃，近期就會進行建築師評選，預計明年6月動工，期待能在動工後的2年完工。

至於將拆除的圖書館，文化局也規劃好暫移的場所，包括辦公區域、兒童圖書館及展覽館場的規劃都有配套措失，預計明年第一季完成搬遷後開放，提供市民無縫接軌的閱讀空間，也會讓總圖書館成為竹市的新亮點。

市議員黃美慧也建議市府考量在公共場所，如區公所或跟醫院合作，廣設微型圖書館，就像是圖書ATM，24小時都可以借還書，其他縣市像是高雄市、新北市、台中市、甚至基隆、板橋都有，但竹市號稱智慧城市，管理方式卻不智慧，呼籲市府參考其他有特色的圖書館，並且納入多元文化，讓圖書館更豐富多元。

李國璋則不贊成總圖書館原地拆除重建，因為原圖書館要搬遷，不僅會出現閱讀黑暗期，耗費的經費不比另覓他處新建少，建議市府重新規劃，現有圖書館可做為北區圖書館之用。

文化局副局長李欣耀表示，總圖書館已獲中央經費補助，文化局近期就會召開建築師評選說明會，預計建築師評選出來後，會進入規劃設計階段，預定明年6月發包，而文化局也做好圖書館現址遷移規劃。

其中文化局將移到市府原都發處區域辦公，1樓做為展覽大廳，兒童圖書室和藏書則會暫時搬到刑務所演武場的典獄長職務宿舍處，也會規劃自修室空間等，目前文化局的功能都會持續。

未來總圖書館是以「STEAM」為主，會結合科學、科技、教育、藝術及數學等功能，也會擴大兒童圖書功能與藏書量，融入科技及影音功能，讓總圖書館成為文化教育圖書新亮點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法