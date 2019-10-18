有如芝加哥脫胎換骨 賴清德：蔡總統過去3年為台灣「除鏽」

2019-10-18 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德目前正在美國進行輔選之旅，於台灣時間18日上午在芝加哥出席蔡英文總統連任美國中西部後援會成立大會。賴清德中午在臉書PO文，以芝加哥挺過上世紀60年代經濟蕭條、工業化轉型等挑戰為例，細數我國在蔡英文總統帶領下於過去3年內進行的「除鏽」工程。

賴清德表示，芝加哥作為老牌的工業城，曾於上世紀60年代面臨經濟蕭條、工業化轉型等困境，當地一度有許多工廠倒閉，甚至被批評是美國的「生鏽帶」。然而，芝加哥最終完成「除鏽工程」，「擺脫過去依賴鋼鐵業的風險，升級鋼鐵製造業，成為美國第一，同時食品加工、印刷等產業的產值也佔全美3分之1」。

賴清德指出，過去3年多的台灣就好像轉型中的芝加哥，在蔡英文帶領下，民進黨政府努力進行「台灣的除鏽工程」，「除了發展經濟、照顧弱勢外，另外推動年金改革、轉型正義、產業創新、司法改革、開發綠能等項目」，他強調，這些都是過去國民黨不敢碰的項目，而民進黨勇敢承擔除鏽工程，擦亮台灣的民主招牌。

賴清德說，若不勇敢改革年金，下一代台灣人將承擔年金破產的代價；不積極處理轉型正義，台灣民住永遠無法深化；不堅定司法改革，人民永不會相信公平正義，「這是大家都知道的道理，只有國民黨像駱駝一樣，把頭埋在沙裡，假裝看不到」。

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