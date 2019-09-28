蔡賴配有譜？ 卓榮泰：賴清德能促進和解團結

2019-09-28 19:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨今天舉辦33周年黨慶，黨主席卓榮泰傍晚接受媒體聯訪時被問到，蔡英文總統在全代會提到前行政院長賴清德，是否代表蔡賴配成形？他僅表示，未來希望蔡總統帶領團隊，賴院長也能促進內部和解、團結。

卓榮泰受訪時指出，今天所有在全代會上發言的人都會提到賴院長，因為在總統初選中，蔡、賴兩人都展現了身為國家領導人的高度跟風度，未來希望蔡總統帶領團隊，而賴院長也能夠促進內部和解、團結，大家一起努力把選舉打好。

卓榮泰也強調，在立委的部分，總統跟賴院長一定會分工合作，讓每個戰區都得到勝利，從10月3日開始就進入選戰最後100天，當天青年部會有一個活動，是100天大作戰的第一個計劃，希望年輕朋友在那一天拿出嶄新的戰術、戰略跟戰法，來跟台灣人民說，我們會擷取社會之所需，達到我們的目的。

媒體追問，蔡賴合作是否更能促進黨內和解，卓榮泰強調，現在他還沒辦法講這些，現在只知道黨是非常團結的，而且黨內每個人參與選戰的角色都不可或缺。

卓榮泰也提到，今天一早全代會順利舉行，所有議案都依序通過，並通過屬於這個年代的決議文，雖然今天有一點雨水灑澆大家聚集的熱情，但晚間雨就停了，到場立委也多了起來，從全代會到黨慶，希望能讓社會看到民進黨開始有真正更團結的氣氛在，就如蔡總統今天講的「全黨團結，無一可缺」，黨要充分扮演好這樣的角色，把每一個人都找回來，贏得最後的勝利。

對於前總統陳水扁今天短暫現身，卓榮泰說，陳水扁就是祝民進黨生日快樂，並表示自己很長時間沒有回到中央黨部，回憶很多。

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