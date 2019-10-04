獨家》訪美為小英助選演講 賴清德：團結台灣

2019-10-04 06:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德將於10月中旬展開訪美行程為總統蔡英文助選，他昨晚證實配合民進黨中央安排，表示將以「團結台灣」為演講主軸，黨員應盡之責，爭取台僑全力支持總統蔡英文競選連任。

賴清德認為，目前香港局勢日趨險峻，台灣若不團結，除了無法進步、無法在國際社會處於不敗之地外，也無法面對中國的威脅進逼，大家要堅定意志，守護台灣民主自由價值。

據了解，賴清德演說內容，也將呼應蔡英文於9月28日民進黨全國黨代表大會的宣示「2020，台灣要贏」，不僅總統要贏、國會要贏，還要有社會同行、世代要共贏，「壯大台灣、連結世界」，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

親賴人士認為，賴前院長已表明全力支持蔡英文總統，說到就會做到，同時他也接受到許多基層支持者心聲，「憂慮國民黨總統提名參選人韓國瑜會當選」，在訪美這段期間將會謹慎思考問題，預料10月底返國後，將會對各界民意有所回應。

賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴前院長目前在歐洲私人行程，將配合黨中央安排，銜接轉赴訪美行程，感謝過去初選時台僑界的支持，同時籲請僑界台胞全力支持蔡總統競選連任，兌現初選時的團結承諾。

據了解，賴清德訪美助選行程，預於美國當地時間14日抵達舊金山，後續接著芝加哥、華府、紐約等4城市， 將拜訪當地重要智庫政要，並將出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統競選連任的華府造勢大會，預計為期一週的公開助選行程，也是他沈潛低調後的首度政治活動，將成為外界觀察民進黨是否「蔡賴配 」的重要指標。

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