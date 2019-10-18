韓國瑜會美方被疑「市政與選舉掛勾」 葉元之尷尬：單純事件行程

2019-10-18 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕原本請假參選總統的高雄市長韓國瑜，今天上午為了與美國在協會（AIT）主席莫健會面，銷假半天回高雄市政府上班，媒體今天上午詢問韓國瑜競選辦公室發言人葉元之面對媒體詢問韓國瑜難道是把高雄市政府當「旅館」時回應，韓國瑜本來就有說過，如果發生重要事件，或有重大市政，還是會銷假上班。

媒體追問，韓國瑜見莫健做為訪美會前會，是否讓市政與選舉掛勾？葉元之則有點尷尬地說，「我想這應該沒有啦！我覺得這就是一個單純事件行程，細部內容要問市府那邊。」

有關韓國瑜訪美行程去或不去，葉元之指出，目前還在評估，確定後就會對外報告；至於外傳美方希望韓國瑜表態是否要簽署兩岸和平協議，以及要求承諾延續對台軍售案政策，葉元之則說，任何有助保護國家安全的措施，維護中華民國尊嚴，韓陣營都會持續去做，相關細節他要向韓國瑜國政顧問團了解後才能說明。

此外，針對行政院長蘇貞昌批評韓國瑜把高鐵南延案說成「盲腸線」，是對屏東縣民很不尊重，葉元之反批蘇揆「亂講一通」，強調韓國瑜是針對公共政策做合理的討論，很遺憾蘇揆把理性的政策討論變成口水，而且讓人感覺只是蔡英文總部的發言人，只會罵韓國瑜，卻提不出讓人信服的政策。

他還說，蘇貞昌「格調真的很差」，不像一個行政院長，說話尖酸苛薄，還曾經騙過神明，才會讓現在的行政院施政亂七八糟，他奉勸蘇揆應該回到正軌，不要一直在搞選舉。

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