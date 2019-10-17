香港反送中棘手 傳北京懼教宗與陳建仁合照曝光

2019-10-17 20:53

〔中央社〕副總統陳建仁13日獲天主教教宗方濟各接見，教廷至今未公布合照；有學者說，陳副總統曾兩度參加封聖，教廷之後都公布與教宗合照，這次未公布唯一的解釋是中國政府以梵中談判施壓教廷。

熟悉梵中關係的學者表示，北京當局這次連一張合照都在意，反映出兩個重要訊息，第一是香港特區「反送中」運動讓中國高層相當緊張，中國害怕象徵宗教自由的天主教力量，以及象徵華人社會唯一民主自由力量的中華民國，結合香港的抗爭運動，成為更強大的反中共專制力量，最後逐漸擴展到中國社會內部。

這位學者說，此事件的第二層意義，代表中國共產黨的「一個中國」、「一國兩制」政策已到黔驢技窮的地步，對台灣和香港無法發揮任何說服效果，只好連一張照片都要打壓。

中華民國駐教廷大使館表示，大使館多次洽談教廷國務院，教廷肯定陳副總統此行豐富順利，教廷表示因為目前忙於亞馬遜主教會議，造成作業程序延宕。

駐教廷大使館表示，有7位國家特使出席封聖典禮，梵蒂岡新聞網14日僅公布教宗接見5位國家特使的照片，這5位國家特使都是新聖人原籍國的代表，例如英國查爾斯王子代表受封的英國紐曼樞機主教。

對於有學者和新聞媒體揣測背後因素是「中國打壓」，以及教宗11月訪問日本是否有意順便接觸中國？駐教廷大使李世明說，他尊重新聞與言論自由，駐教廷大使館沒有評論。

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