Dior聲明擁護一中 外交部遺憾強調：台灣非中國一部分

2019-10-17 16:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕Dior中國官方今天凌晨發布聲明，表示「絕對尊重一中原則」。外交部今強調此聲明不符事實，「台灣不是中國一部分，更沒有接受中共任何一天的行政管轄」，對Dior立場表示遺憾；外交部同時再次譴責中國無理打壓國際企業營運自主，呼籲國際社會應正視中國霸凌行為。

Dior 中國官方17日凌晨3點在微博社群平台上發表聲明，聲明中表示「Dior 絕對尊重應維護一個中國的原則，嚴格維護中國主權和領土完整」。據了解，此事起因是 Dior 昨天在中國某大學進行校園演說宣傳，但簡報影片上的地圖中，中國領土少了台灣，因而引起波瀾。

外交部發言人歐江安今天在例會上回應說，外交部對於 Dior 立場相當遺憾，因為這個聲明不符合事實：「台灣不是中國一部分、不是隸屬於中華人民共和國的一省，更從沒有接受中華人民共和國任何一天的行政管轄」。

歐江安也認為，國際企業不應該發表政治性言論、立場，也不該受到政治性壓迫發表違背事實的言論。

歐江安同時譴責中國無理打壓國際企業自主營運，批評此橫蠻霸道的行為違反國際商業自主運作精神，要求中國「懸崖勒馬、切勿一錯再錯！」歐江安並呼籲國際社會不能一再容忍，而應正視中國的霸凌行為，並採取必要行動，維護企業自主營運和尊嚴。

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