北京霸凌美國國會！跨黨派訪團行程包含台灣 遭中拒發簽證

美國民主黨籍聯邦眾議員馬洛尼（Sean Patrick Maloney）。（彭博檔案照）

2019-10-14 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨籍聯邦眾議員馬洛尼（Sean Patrick Maloney）13日在《華爾街日報》撰文指出，本月一個由民主、共和兩黨國會議員組成的訪問團，被中國政府拒發訪中簽證，原因是該團也計畫訪問台灣。

馬洛尼以「北京試圖霸凌國會」（Beijing Tries To Bully Congress）為題撰文道，北京官員多次向其辦公室工作人員表明，「只要我們取消訪台，就可以拿到簽證」。他痛批，這是北京的「簽證勒索」，意圖阻斷美國國會與台灣穩健交流的長久傳統；他指出，在行政部門對官方訪問自我設限的情況下，如此交流格外重要。

他也提到，在他們堅持取消訪問台灣不會是選項之後，北京另要求他們簽署一份聲明，表示支持北京的一個中國政策。

馬洛尼認為，北京無疑是因台灣展現的民主成果，而感到威脅。台灣證明華人能擁有繁榮發展的民主體制，尤其台灣在政治上的成功，對中國獨裁共產黨的謊言和藉口形成挑戰，中國國家主席習近平才會試圖利用經濟脅迫與軍事壓力扼殺台灣民主，強迫台灣與中國統一。

他強調，北京當局對美國國會訪問團拙劣的施壓，只會讓國會更加支持台灣。北京此舉，與試圖壓下美國支持香港「反送中」及新疆「再教育營」維吾爾族出自相同邏輯，都是感到有必要控制國際論述。

因此，在未來數月內，他將在可在符合美台共同國安利益的前提下，設法強化美國對台灣的持續支持，這在北京密集向台灣施壓之際，不僅有實質上的必要，也是義之所驅。面對中國共產黨的壓迫和威權，美國必須支持民主與自由。

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