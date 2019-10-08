要求刪除「一中」條款 中方已讀不回╱布拉格斷了姊妹市北京

2019-10-08

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由於中國首都北京市政府拒不回應姊妹市協定中的「一個中國」條款問題，捷克首都布拉格市政府七日決定，取消與北京的姊妹市關係，預料市議會也將通過。為報復布拉格市府，中國近半年來已先後取消四個捷克樂團在中國的巡迴演出。

捷克新聞社報導，由於布拉格市府就刪除姊妹市協定中「一中條款」問題，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，市府七日決定取消與北京的姊妹市關係，尚待市議會批准。由於聯合執政的各黨派都支持這項決議，故可望順利通過。提案官員瑪爾凡諾娃（Hana Kordová Marvanová）表示，城市間的合作協定不應包含政治宣言，布拉格也不應以此方式支持獨裁政權。

二○一六年三月，中國國家主席習近平訪問捷克，兩國簽署多項協議，布拉格前市長克爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）與北京締結姊妹市協定，並在協定第三條中載明，布拉格市府遵守「一個中國」政策，承認「台灣是中國不可分割的一部分」。儘管當時遭到在野黨反對，克爾娜喬娃仍決定與北京締約。

市長曾拒絕中國送貓熊 市政廳掛雪山獅子旗

但下任市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）看法不同，他曾公開表示「人權比貓熊重要」，並透露他拒絕中國贈送的貓熊，更在市政廳內懸掛代表西藏流亡政府的「雪山獅子旗」。今年三月，賀瑞普曾訪問台灣，與蔡英文總統會面。賀瑞普去年十一月上任時，便表示將廢除姊妹市協定中的「一中條款」。據稱他從今年一月起多次與北京交涉，但未獲得回應。

對此，中國外交部發言人耿爽七月時聲稱，布拉格市長破壞捷克與中國的關係，「奉勸布拉格市政當局趁早改弦更張」。中國也相繼取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）等四個樂團在中國的巡演行程，捷克文化部長左拉列克（Lubomír Zaorálek）還為此召見中國駐捷克大使張建敏，批評此舉「嚴重傷害中國形象」。

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