再批高房價 柯P：沒房子很慘、買到變屋奴

2019-10-16 21:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲晚間直播「全民眾議院」節目，和黨內立法委員參選人何景榮、吳達偉大談居住政策相關議題，批評現行房屋稅、實價登錄制度。柯文哲再度開砲，指高房價導致年輕人不敢結婚生小孩，「沒有房子很慘，買到房子更慘，」變成「屋奴」，甚至連新創產業的成果也都被高房租、高房價給剝削掉。

吳達偉心有戚戚焉提到，板橋的戶外廣告看板大致分三種：建商、藍色立委、綠色立委，人好像也分成3種：建商、民代或地主、一般往上看的民眾，民眾努力工作的成果，都被租金貸款「吃掉」。柯文哲聞此哈哈大笑說第一次聽到這種比喻，實在太真實了。

至於實價登錄問題，目前以30戶為1個單位，完成所有權移轉登記30天內申報登錄。柯文哲質疑，1棟大樓賣完不知道幾年了，民眾很難看到完整的資訊；吳達偉也抱怨，民眾買二手車會知道資訊，但買房子可能是人生最大筆的消費，這中間資訊卻不透明、有人怕少賺了，哄騙不到民眾。

柯文哲透露，他曾想推動「大學宿舍園區計畫」，結果教育部沒人去開會。他說目前輔導每個學校自己蓋宿舍，另外中國文化大學附近、預計蓋宿舍的地是台北自來水事業處的，北市府會撥預算去蓋。

他還說，自己原本希望大學提供學生住宿地點，由建管處去檢查安不安全，但大學不肯給資料，因為怕房東嚇到、不敢租給學生，最後只好發給每個學生自主檢核表，供他們自己評估。

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