台灣「這幾項」痛苦指標世界第一 專家：原因都是那個

2019-05-16 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕在全球200多個國家中，台灣擁有最多個「世界第一」的痛苦指標，居世界之冠。然而，並不是因為台灣特別糟糕，因為造成這些指標居高不下的原因都是因為「台灣的土地制度」。

部落客「峰仔」是政大傳播碩士、曾在通路採購擔任經理，長期關注台灣政治及土地問題，他在粉絲專頁「峰言峰語」指出，分析了國內外媒體對於台灣土地相關議題的報導後，台灣的「土地制度」造成了以下幾點痛苦指標在世界名列第一：

1.最高房價所得比：台灣的房價所得比若計入虛坪的話，是很有可能超越香港而成為世界第一，但無論如何，即使沒有世界第一，也是世界前三高，這是很慘的一件事，而這是很直接的土地問題。

2.世界第一的空屋率：理論上空屋這麼多，房價應全球最低才是，但因為囤房嚴重，所以竟產生了「空屋率第一，房價所得比第一」的悖離現象，這亮瞎了歐美的經濟學家，因為全球沒看過這麼剝削的國家。這個世界第一也很直觀，那就是土地問題。

3.世界第一的富人群：令人無法相信的是，在不同的國際機構的統計中，台灣富人是富到世界第一的，這些富人不工作、不創業，基本是靠台灣獨有的土地制度從99%的魯蛇身上來剝削，所以這個世界第一，也是因為台灣的土地制度。

4.世界最一低的生育率：台灣的生育率是世界最低，而造成這種低生育率的原因，其實不論是我們個人觀感，或是各機構的調查，都指出是因為高房價導致了人們消費力不足，而不想生育。

5.世界最一低的租稅負擔率：為何台灣上班族繳了全球最高的稅（40%），但台灣竟是全球最低租稅負擔率的國家？因為台灣最富裕的地主雖然拿走了社會大部分的財富，但他們是不繳稅的，若是富人也老實繳稅，按綜所稅最高40%來繳，那台灣是不會有世界最低的租稅負擔率。而這問題也在於我們的土地制度持有稅過低。

6.世界最貴的農地價格：台灣的農地價格，是全球最貴的，而且還是收入比台灣高出甚多的日本的10倍以上，甚至是澳洲的750倍，這點完全嚇壞了歐美的富裕人士。

他表示，還有些指標因為沒有橫向對比他國數字，所以無法斷言是世界第一慘，但絕對也是很有可能是世界最慘的，包括了：「最慘的創業陣亡率」、「最慘的創業陣亡率」、「最長時間的低薪」、「四小龍最慘的上班族」、「世界最奇葩的健保制度」。

他指出，上述每項，都是很大的民生議題，這也是為何常說「台灣八成以上的民生問題追溯到根源，都是土地制度所衍伸出來的」，所以只要不斷地專注「囤房稅、囤房稅、囤房稅」，最後一定會解掉台灣八成以上的民生問題。結論是，只要「真正的」囤房稅開徵了，那目前台灣多數的民生問題也就都解決了，剩下的民生問題，不過是小菜一碟而已。

「峰言峰語」臉書粉專貼文：

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法