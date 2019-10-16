出席新北資深黨員聯誼餐會 蔡英文：一起守護台灣

2019-10-16 20:53

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今晚到新北市土城區參加新北市黨部資深黨員聯誼餐會。蔡英文表示，3年多執政下來替台灣做很多事情，有些政策做到一半、一個階段，因此需要繼續延續才能將理想實現；現在局勢多變，需要有意志的支持者、有決心的執政者，最重要是團結的政黨做支柱，一起守護台灣。

聯誼餐會中，前台北縣長尤清、新北市黨部主委余天及新北各區立委參選人到場，逐一向台下民眾介紹自己的選區。預估約有540位黨員前來，還有年輕的爸媽帶著小朋友們前來和蔡英文合影，支持民眾熱情不減高喊「辣台妹、加油」。

蔡英文致詞時說，2008年接下黨主席時面臨很多困難，卻有資深前輩力挺，一路到2016年執政後，長久以來的理想一一實現，執政這條路上很辛苦也做了改革，像是台灣經濟轉型打下地基等，年初內閣改組後幾年的成果也累積呈現給民眾。

蔡英文說，選舉剩下幾個月，最後全力衝刺也要團結，發現許多支持者已經開始歸隊，2016年團結的態勢已經出現。蔡英文也向黨員推薦新北12個選區的立委參選人，還笑稱每位候選人的介紹詞都講得比自己還好。

蔡英文談起余天時，也拍了拍他的手臂說，在這困難時間有余天一路相陪、擔任黨部主委，今年的立委補選由他出動，賣力地完成使命守住三重，這次也要力拚連任，邀集大家拿出最大力量讓大家順利過關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法