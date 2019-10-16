喜戴順澤宮「冠軍神帽」 小英：選總統會成哦

2019-10-16 20:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化等地參訪，首站參拜有「冠軍帽」廟之稱的埔鹽順澤宮，成為第一位到順澤宮參拜的總統參選人，蔡英文拿到帽子前看後看仔細端詳才戴上，她開心地說，這帽子有神明蓋印加持，明年願望（2020總統大選）應該可以順利實現。

順澤宮因冠軍帽一炮而紅，許多人到廟裡求帽，作為勝利象徵，郭台銘參與國民黨總統初選期間，也曾戴上冠軍帽，高雄市韓國瑜與夫人李佳芬都曾戴著冠軍帽亮相，但都未親逢順澤宮。總統蔡英文今天南下彰化參訪，第一站就選擇到順澤宮參香，內政部長徐國勇、彰化縣長王惠美、立委洪宗熠、陳素月、埔鹽鄉長許文萍等人陪同，順澤宮準備了近日最火紅的「冠軍帽」致贈總統，蔡英文拔得頭籌，親自收到帽子笑得合不攏嘴。

「親自來拿比較有誠意！」蔡英文說，當初聽到順澤宮的故事，就決定一定要來求個保佑，雖然事先收到洪宗熠委員贈送的帽子，但親自來拿比較有誠意，相信在這頂帽子神印加持下，明年選總統能成功；她也為民進黨彰化選區立委拉票，並先讚美埔鹽鄉親有眼光，選到美女鄉長許文萍，希望彰化也能開出漂亮選情。

順澤宮創廟300多年來第一次有國家元首到廟參香，對此，順澤宮主委魏顧信表示相當歡迎，準備一頂印有「埔鹽順澤宮」帽子贈予，而贈送的帽子並有沒有加印總統蔡英文等字樣，因為這是順澤宮傳統，未來有其他候選人來參香，也不會特別加印，一切自然。

蔡英文第二站抵達社頭鄉就社天門宮參拜，所到之處受到不少鄉親歡迎，她致詞時表示，就任3年多來，政府一直在拚經濟，但受限美國與中國貿易戰，國際情勢起伏不定，但台灣經濟始終保持穩定成長，尤其今年經濟成長率，已經位居亞洲四小龍之首，這是政府與民眾一起努力的成果。

蔡英文也指出，台灣有民主自由自主權，反觀香港正在為爭取民主自由，陷入水身火熱中，因此台灣一定要守住，也因為有民主自由，國際上已經有越來越多國家願意支持台灣，所以明年2020大選一定要去投票，讓全世界看到台灣人的意志。

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