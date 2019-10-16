托嬰中心、幼兒園頻傳虐童 監院糾正衛服部、教育部

2019-10-16 16:36

〔記者謝君臨／台北報導〕我國施行兒童權利公約多年，但負有保護、教育義務的托嬰中心與幼兒園，竟頻傳虐待或不當管教事件，監察委員王幼玲、田秋菫、高涌誠調查發現，衛生福利部與教育部未能研商整合兒童保護相關立法政策，且對不適任人員的監督列管久未落實，作為消極。監察院通過糾正兩部會，並要求行政院督同法務部檢討。

王幼玲表示，今年1月，嘉義市「愛兒幼兒園」人員用膠帶將2歲幼童綑綁在椅子上，並拍照PO網，家長提告妨害自由，但檢方調查後認定符合教育目的及比例原則，給予不起訴；同年月，台中市「大樹貝兒托嬰中心」人員將1歲10個月幼兒長時間限制在餐椅上，任其拔頭髮、哭喊，家長提告後現仍偵查中。

高涌誠指出，針對上述案件，檢察官沒辦法有同理心或合乎兒權公約的方式來回應，認為托嬰中心人員所為可阻卻違法，但他們約詢幼教專家及刑法學者後卻不這麼認為，專家學者指出，膠帶不是正常使用行為，已逾越比例原則，為避免招致外界誤解為「可用膠帶綑綁幼童」，法務部應加強檢察官教育。

調查報告指出，兒童及少年福利與權益保障法中的「身心虐待」及「其他不正當行為」，長期缺乏明確認定標準，不僅造成第一線社工人員困擾，受害人家屬也難信服調查結果。針對嘉義、台中兩起案例，地方社政機關均以行為有無反覆性等理由，評估未違反兒少權法，恐難促使教保服務人員及機構警惕改正。

監委強調，刑法已修法明定「凌虐」行為不以「反覆性」為要件，衛福部未能確實檢討兒少權法執法情形，釐訂執法標準，行事作為消極，應加強檢討改善。

監委發現，衛福部於兒權公約施行法自2014年6月公布施行多年後，仍疏於跨部會研商、整合兒童保護的相關立法政策，且未確實檢討執法情形，釐訂執法標準，致爭議頻仍，又對於托嬰中心不適任人員的監督列管，長期空有規定卻無推動執行的配套措施，而久未落實。

至於教育部對其主管的幼兒園，未能依限完成教保人員相關立法，致幼兒園與托嬰中心不適任人員未能同步立法管制，存在3年時間落差，無異形成漏洞。

監委認為，兩部會督管作為消極，致使原負有保護、教育義務的托嬰中心與幼兒園竟虐童事件頻傳，且不適任人員仍得以在托嬰中心及幼兒園之間流竄，確有怠失，糾正衛福部與教育部。

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