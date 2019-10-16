放韓假》李俊俋︰韓須請57天扣薪假能捐19萬？

2019-10-16 11:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜昨日宣布，今天起請假全心全力拚總統大選，民進黨立委李俊俋今日在立法院內政委員會質疑，韓市長上任不到一年，就要請假3個月趴趴走，要請「扣薪假」高達57天，且高雄市長任內只出席過2次行政院會，比侯友宜、盧秀燕等其它六都直轄市長都少。

李俊俋表示，韓國瑜市長要請假全國造勢趴趴走，這部分有無法規可管？行政院秘書長李孟諺答詢指出，直轄市長請假是備查，不是政院核准。李俊俋接著說，其實相關請假程序是有法律規定的。

李俊俋說明，「公務人員行政中立法」第11條規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假。亦即今年2019年12月13日開始「依法」請假即可。

另外「公務人員請假規則」明定，直轄市長事假是7天，第一年有14天年假。然後根據韓國瑜的請假紀錄，有14天年假，韓已請了2小時。有7天不扣薪事假，韓之前也請了6天。2天病假方面，韓至5月底則請了2小時，接下來要請假3個月，換算「韓市長須請扣薪假57天」。

他質疑，根據高雄市政府人事處、主計處說法，市長月薪為19萬6320元，經計算至明年1月11止，共有19萬7278元薪水要捐出來。但是韓國瑜自本月16日起請假，扣薪假是57天，那為何是19萬元？李孟諺疑惑指出，不知道。

李俊俋砲轟，為何還說市長請假期間，不支領特支費，這種說法根本不對，特支費是先發放的嗎？李孟諺說明，特支費是憑單據。李俊俋表示，對嘛！本來就不能領特支費，特支費是憑單據領取。

他批評，韓國瑜一直聲稱中央卡韓，所以他要出來選總統，中央有沒有卡韓？李孟諺強調，「這是誤會」，中央並沒有卡誰，明年度中央補助高雄預算達787億元。李俊俋則回，中央給嘉義市的都沒有高雄多。

李俊俋更秀出行政院會出席紀錄表示，去年12月27日直轄市長就任至今，台北市長柯文哲出席過行政院會5次，新北市長侯友宜出席11，台中市長盧秀燕17次，高雄市長韓國瑜只有2次，是六都直轄市長最少的，整天忙著選舉造勢趴趴走，行政院會也不來開。

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