在台撕毀連儂牆又傷港生 中生須賠醫藥費、刊登道歉聲明

2019-10-16 09:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學香港學生上月24日張貼連儂牆，遭中國學生包圍撕毀，甚至暴力將港生拉下高台致傷，昨傳雙方已在士林地檢署和解，中生需賠償醫藥費並刊登道歉聲明2週，上頭寫明：在台灣應遵守台灣法律及言論自由，不單因立場不同而傷人。

文大一群港生9月24日深夜10點在校門附近牆面張貼連儂牆，要支持香港反送中，不料25日凌晨卻遭大批中國學生包圍，中生直接動手撕毀連儂牆，港生無法阻止，雙方爆發肢體衝突，過程中1名中生竟將站在1公尺多高台上的香港女學生拉下來，導致女港生受傷，後學校教官與警察皆到場處理，港生怒告中生傷害。

文大學生會臉書昨夜更新，點出積極追蹤9月25日港生、中生的連儂牆事件後續，得知雙方已在本月14日到士林地檢署開庭，而後達成和解。據悉，受傷港生接受有條件和解，要求對方賠償醫藥費，並附帶寫一封公開道歉信，要放在文大學生會臉書粉絲專頁上2週。

文大臉書的中生道歉信中寫道，「我郎娜爾丹向何泳彤道歉，我既然在台灣，應該要尊重台灣的法律及言論自由，不應該單因立場不一樣而傷人。」

文大學生會表示，重申台灣的土地上各方皆有表達訴求的權利，但絕對反對暴力，再次呼籲文化師生及各界人士能夠以理性的方式發表言論，也期待未來文化成為一個更加多元民主的校園。

文大校方表示，近期將針對中生的行為，組織10多人的學生獎懲委員會，近期將做出決議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法