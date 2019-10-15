放韓假》PO韓粉辱罵信 高市議員報案：敢罵人就勇敢面對

2019-10-15 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天正式宣布，明（16日）起請假投入總統大選，民進黨議員邱俊憲下午在議會質詢時，拿出韓的人形立牌，並砲轟韓粉辱罵議員及媒體；邱俊憲也貼出韓粉辱罵信件，表示已正式完成報案程序，「敢罵人，就勇敢出來面對吧！」

高市議會民進黨團今選在鳳山市黨部開記者會，痛批韓國瑜落跑選總統，是高雄歷史性的恥辱，恥辱內容有五種、可封為「五恥」市長，未料記者會過程中又有韓粉亂入與議員對嗆，還撂英文髒話。

邱俊憲下午質詢時怒批，早上韓國瑜在鳳山行政中心開記者會，民進黨議員在對面的民進黨部開記者會，韓粉竟然跑來罵他們髒話，還辱罵媒體，「如果高雄市的人身安全受到這樣威脅，韓市長說的台灣安全誰相信？」

「台灣絕對有言論自由，所以我們可以有不同立場去討論、批評、辯論；但以過激言辭辱罵、人身攻擊絕對不是正常的言論自由！」邱俊憲事後在臉書發文指出，今天上午，議會同事們在市黨部鳳山辦公室門口召開記者會，某些人就衝過來咆嘯辱罵，在市政府採訪的媒體同業也多人受到粗暴的言語及肢體動作對待，而他服務處也持續接到信件、電話來辱罵攻擊。

邱俊憲並貼出韓粉辱罵信件，表示他已經正式完成報案程序，「敢罵人，就勇敢出來面對吧！」

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