台灣要贏！「辣客妹」參拜保生宮 寶山橄欖特製蛋糕祈福

2019-10-15 16:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今天下午前往新竹縣寶山鄉保生宮參拜，贈予宮廟「孚佑兆民」匾額，民進黨新竹縣立委參選人鄭朝方精心回贈用在地橄欖特製的大蛋糕，上方寫著「台灣要贏」來祈福，並與會鄉親用熱烈掌聲歡迎「辣客妹」到訪，讓小英總統驚喜不已。

蔡英文由前內政部長余政憲、101董事長張學舜、前新竹縣長鄭永金、前寶山鄉長李文榜及范玉燕等人陪同下，到寶山鄉保生宮參拜，由保生宮主委陳昌鈐代表接受匾額。現場鄉親高喊「總統加油」，蔡英文與支持者握手致意，感謝他們的支持與鼓勵。

「辣客妹加油！」鄭朝方和鄉親熱烈鼓掌歡迎小英總統，獻上用準備寶山農特產橄欖特製的大蛋糕，上面寫著「台灣要贏」，祈求國泰民安風調雨，讓總統感覺驚喜又溫暖。

蔡英文致詞表示，新竹縣面臨正是蓬勃發展的關鍵時刻，提供很多好的工作機會，讓年輕人返鄉創業或是就業，陪伴長輩。還有像是竹北生醫園區，民進黨執政時期推動，可惜換黨上台後就停滯，一直到她上任後才又啟動；她相信台大醫院進駐，可大幅提升新竹的醫療品質。此舉除了帶動新竹的醫療品質外，也會讓新竹的長照體系會更好，明年全國的長照預算將達到400億。

蔡英文說，政府鼓勵生育，國家補助照顧0到6歲的孩子，明年將花600多億預算，以減輕年輕人養兒育女的壓力，生越多，補助越多。希望鄉親再給她4年，完成這些重大政策。

蔡英文說，鄭朝方深富創意，且口條清楚，在國會表現一定可以很好，青出於藍；希望鄉親給年輕人機會，培養他成為最好的民意代表。

話鋒一轉，蔡英文主打經濟牌，她指出，台灣的經濟發展這幾年穩定發展，經過3年多努力，改變經濟結構，協助產業轉型，今年第一季、第二季都是亞洲四小龍的第一名，預計今年的經濟成長率將成為亞洲四小龍第一名。她相信台灣一定越來越好。

鄭朝方則說，雖然沒有資源與職務，但仍在地方上繼續蹲點耕耘，他會用盡所有力氣，協助小英總統一起打拚，讓民進黨明年元月在新竹縣拿到漂亮成績。

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