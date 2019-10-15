郭粉焦慮票投誰 前國大代表：至少蔡英文能維持台灣現狀

2019-10-15 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統選戰進入倒數階段，國民黨將派高雄市長韓國瑜參選，民進黨則由總統蔡英文拚連任，而日前備受關注的鴻海董事長郭台銘則表示不會參加明年大選，讓許多郭粉備感焦慮。前國大代表黃澎孝便在昨日政論節目上表示，明年的總統大選絕不能讓「紅色代理人」選上，而蔡英文至少還能夠維持台灣的現狀，更說韓國瑜的「隱藏版兩岸政策」可能會把中華民國主權賣掉，「這是我們中華民國派絕對沒有辦法接受」。

黃澎孝在昨日（14）晚間播出的政論節目「鄭知道了」中表示，前幾天有郭粉向他訴苦，郭粉們都焦慮不安，韓國瑜的票投不下去，對於蔡英文又有疑慮，希望他可以叫郭台銘出來選。但他也表示，郭粉還在希望郭台銘會奇蹟出現，但這個期待可能會落空。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕在節目上表示，韓之所以希望與總統蔡英文就兩岸政策辦辯論會，是因為蔡英文一直不明確講「中華民國」，更問蔡英文是否能保證中華民國的主權。

對此，黃澎孝表示，蔡英文現在是在選「中華民國總統」，「中華民國青天白日滿地紅的國旗，還是飄揚在總統府的塔上，今天我們有沒有甚麼改變？沒有！」因此他認為，至少相對而言，蔡英文還能夠維持台灣的現狀。

黃澎孝說，對於中華民國派而言，最大主要的原則就是，絕對不能讓「紅色代理人」當中華民國的總統。他表示，自從習近平在今年1月2日發表「一國兩制台灣方案」之後，恍然大悟，若按照中共那樣的操作方式，中華民國就會被沒收掉、沒有了。

黃澎孝強調，如果今天韓國瑜當選，以他「隱藏版的兩岸政策」會改變台灣現狀，中華民國主權可能會被交易掉，「我們中華民國派絕對沒辦法接受，也是郭台銘一再強調，他沒有辦法接受」。

黃澎孝日前也在臉書發文表示，在韓國瑜的「兩岸政策白皮書」中，完全看不到任何足以支持「票投韓國瑜，台海有和平」的論述，只有國民黨「九二共識，一中各表」的老黃曆。他也指出，「一中各表」早已被中共片面篡改成了「一國兩制的台灣方案」。

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