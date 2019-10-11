韓國瑜提兩岸白皮書；蘇貞昌：看看香港，想想自己

2019-10-11 14:41

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜發表兩岸政策白皮書，認為蔡政府兩岸政策是一部失控列車，根本是仇中害台礙自主，用亡國感來爭取選票；行政院長蘇貞昌今天參加桃園捷運綠線動工典禮前受訪表示，從韓國瑜到香港中聯辦、如今香港警察卻對人民開槍、瓦斯彈到處飛，所以台灣人要「看看香港，想想自己」，更覺得我們要守住台灣，守住主權。

蘇貞昌說，中國國家主席習近平於今年1月2日發表九二共識，就是一個中國、以及台灣方案，這是進一步有節奏地併吞台灣，另外韓國瑜以市長身分出訪，一到香港就進中聯辦，台灣人都知道中聯辦就代表中國的中央機關在香港，像韓國瑜及中國國民黨高階幹部，平常對台灣人說「一中各表、九二共識」，但是到了中國連「中華民國」4個字都不敢說，正因為國民黨及韓國瑜如此，都還想要選總統，所以台灣人的亡國感才會越來越強。

蘇貞昌說，總統蔡英文努力守護台灣主權，昨天在國慶大會致詞，也強調中華民國台灣需要大家一起團結努力，守住台灣，這正是對中國國民黨及韓國瑜的表現感到憂心，覺得亡國感越來越強，所以大家希望一起守住主權。

蘇貞昌表示，中國答應香港一國兩制50年不變，如今的香港卻是警察對人民開槍，天天瓦斯彈到處飛，所以台灣人要「看看香港，想想自己」，更覺得我們要守住台灣，守住主權，只有我們擁有主權和民主自由，才能發展經濟，讓台灣在世界有一席之地，這是我們全國人民最大的共識，也是蔡總統領導國家最大的努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法