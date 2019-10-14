韓國瑜屏東「傾聽」之旅 潮州鎮公所撇清：與公所無關！

2019-10-14 19:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕韓粉最近流出一份韓國瑜到屏東「傾聽之旅」的行程表，預計16日起從鵝鑾鼻燈塔展開在屏東一連3天的行程，其中第二天行程選定在潮州鎮與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，消息傳出後引起地方熱議，潮州鎮公所電話更是接到手軟，除了韓粉打電話洽詢活動時程，也有鎮民去電怒批鎮公所不應出借場地，對此潮州鎮公所主任秘書王建元晚間透過臉書發出澄清說明，表示鎮公所是行政機關，無法提供辦理講座，高雄市長韓國瑜在潮州地區的座談會與公所無關。

王建元表示，今天有許多民眾打電話到鎮公所，支持者多詢問韓市長的座談時間與地點，也有民眾打電話來質疑公所為何出借場地，因此他特別發出聲明，高雄市長韓國瑜在潮州地區的座談會，並不是在鎮公所舉行，該活動也與鎮公所無關，鎮公所在上班時間有許多行政業務職行，及民眾洽公，因此無法提供辦理座談。

這份還未被國民黨證實的行程表，已在社群、媒體上瘋傳，鎮公所聲明一出，也吸引鎮民留言，有鎮民表示「不講我還真的以為是在鎮公所！」、還有網友留言「要來唬爛了！」

根據韓粉傳出的韓國瑜行程，16日上午將從鵝鑾鼻燈塔出發，了解觀光業者的心聲後，續向東港、小琉球前進，當晚夜宿小琉球，17日中午抵達潮州參加高捷南移座談會、拜訪戲曲館，接著再到內埔工業區座談，並到瑪家固本；18日下午2點則會參觀高樹辜嚴倬雲保種中心，再到大仁科技大學等地拜訪，兩天半總計跑20個行程。

鎮公所澄清聲明全文如下：

高雄市長韓國瑜在潮州地區的座談會，並不是在鎮公所舉行！鎮公所是行政機關，上班時間有許多的行政業務執行，及民眾洽公，無法提供辦理座談，因應潮州鎮民陸續來電詢問，特此澄清，請見諒！

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