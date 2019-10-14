韓國瑜請假拚大選？ 李俊俋︰市長「無心假」、市政很驚嚇

2019-10-14 19:23

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜何時請假拚大選，至今仍未定。對此，民進黨立委李俊俋批評，韓為自己安排所謂的「產業學習與傾聽土地之旅」，剛好逃過總質詢，整整3個月可以和韓粉們取暖、賣他的「中華民國芒果乾」，但韓請假治百病，卻苦了高雄市民，真的是「市長『無心假』、市政很驚嚇」。

李俊俋於臉書發文指出，2019年最後一次連假才剛結束，下個連假還要等到明年，但韓國瑜不顧市民反對，已準備爽放另一波連假。高市府則幫忙粉飾說，請假會按照規定，且是無薪假，不會支領特別費，會對市政成敗概括承受。總之，不管喜不喜歡，就要市民對放「韓假」硬吞下肚。

李俊俋批評，期中考被當掉的市長，就算放假也不想待在高雄，為自己安排所謂的產業學習與傾聽土地之旅，剛好逃過總質詢：既不用在議會出醜，也不必被市政困住，整整三個月可以和韓粉們取暖、賣他的「中華民國芒果乾」。韓國瑜覺得「請假治百病」，但倒楣的還是高雄市民！

李俊俋說，休假前韓市長還不忘叫陣，急著要小英總統辯論，說穿了只是要轉移焦點。「如果韓真的敢辯，為何不敢回到議會備詢，和議員針對市政攻防？且總統大選，早晚都會安排電視辯論，身為被認證的草包，又何必提前獻醜？韓市長現在用嗆聲辯論來調整心情，等到正式請假，會不會又一樣睡到自然醒？」

李俊俋表示，韓國瑜就任市長還不滿一年，施政排名墊底、市民怨聲載道，上網留言後悔去年投韓的民眾愈來愈大串，可惜裝睡的人叫不醒。如今連藍營立委候選人都紛紛撤下合照看板，黨主席藉口「很忙」不願擔起總部主委的責任。「這個長假，韓國瑜放的毫不心虚？總統夢還能理直氣壯？我看別傻了！」

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