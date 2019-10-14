新政戰局長布達典禮 簡士偉宣誓就職

2019-10-14 17:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部政戰局長人選正式敲定由前陸軍政戰主任簡士偉出任，國防部副部長張哲平今主持任職布達典禮，期許政戰同仁秉持認真負責的態度與犧牲奉獻精神，淬礪奮發，在新任局長領導下，延續國軍的優良傳統。至於陸軍政戰主任，則由國防大學政戰主任楊安少將晉任，預計年底晉升中將。

國軍官媒「軍聞社」今日報導，新政戰局長布達典禮上午在國防部博愛營區舉行，張哲平宣讀布達命令後，簡士偉宣誓就職；張並代表國防部長嚴德發頒授簡「干城甲種二等獎章」，肯定其在政戰工作上的卓越付出與貢獻。

張哲平表示，簡士偉學、經歷完整，在各項任務的推動上，均有優異表現，相信一定能在歷任局長建立的堅實基礎上，繼續領導所屬，精進國軍政戰工作發展，再創卓越績效。張也表示，政戰局負責國軍政治作戰工作的策劃與督導，對內以強化「官兵精神戰力蓄養」、「心理輔導」、「保防安全」及「軍事新聞處理」等要項，對外則以「文宣作為」、「心理作戰」及「為民服務」為重點。

張哲平並提出「堅定愛國信念、鞏固核心價值」、「秉持服務熱忱、強化軍民互動」、「提高保防警覺、維護內部純淨」及「深化媒體溝通、形塑優質形象」等4點與全體政戰幹部共勉。在典禮結束後，簡士偉逐一與政戰幹部握手，惕勵全體人員攜手同心，持續照顧官兵、關懷袍澤、服務眷屬，進而凝聚軍民向心，激發全民國防意識，共同奉獻心力，促進國防施政穩定成長。

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