國軍國慶震撼影片曝光！2名中士幕後推手

2019-10-08 11:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕10月10日為我國國慶日，國防部為慶祝雙十節，今日正式公布「軍民慶雙十，攜手耀國際」形象影片，除展現空軍戰機翱翔、陸軍戰甲車演訓畫面，更納入海軍MK13飛彈發射架操作、反潛火箭實彈射擊的情形。而國防部也表示，這支影片配樂由國防部示範樂隊軍樂士李毓川中士自創，3D動畫則由政戰中士洪秀貴獨自完成，二名士官展現專業受到矚目。

國防部表示，為展現國慶日舉國歡騰、普天同慶氛圍，拍攝團隊拍攝許多難得一見的戰訓精采畫面，將國軍官兵戮力提升戰力，以最堅決的態度表達捍衛國家安全、人民福祉，以及中華民國最引以為傲的民主自由價值，透過鏡頭，忠實呈現在國人面前。

此外，國防部示範樂隊向來是國慶大會不可或缺的主角，此次更特地安排5位示範樂隊官兵，到現場實地拍攝，不論是在機場跑道、戰車陣地、軍艦甲板，首次將樂隊與戰備合而為一，在表現國軍精實訓練的同時，更增添為國家生日慶賀之意。

國防部強調，自中華民國創建以來，國軍始終扮演維護國家安全、社會安定、人民安心最重要的力量。過去先烈先賢在篳路藍縷、胼手胝足中，堅毅捍衛台海的穩定與和平，捍衛著國家的生存發展及舉世稱羨的自由民主，刻畫了璀璨不朽的史頁，未來必將持續精實聯戰訓練，展現「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」自我防衛的決心與實力，實現捍衛國家、保護人民最神聖的承諾。

影片連結：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法