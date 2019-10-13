吳思瑤掃街強碰李婉鈺 卓榮泰淡定：只看到很多頭家、頭家娘

2019-10-13 11:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委第一選區（北投士林）立委選舉大亂鬥，爭取連任的民進黨立委吳思瑤今天一早在民進黨主席卓榮泰陪伴下，到北投市場掃街拜票，驚見被民進黨開除黨籍的新北市前議員李婉鈺，也率一票濃妝辣妹現身尬場，不過卓榮泰受訪淡定說，只有看到很多的頭家跟頭家娘；吳思瑤則隔空放話，強調勇於接受各方挑戰，「一切的干擾，一切的挑戰，我都泰然處之。」

台北市立委第一選區（北投士林）立委選舉參選爆炸，不僅出現民進黨現任立委吳思瑤、國民黨台北市議員汪志冰、無黨籍議員陳建銘「三腳督」，連去年在板橋競選議員失利的前新北市議員李婉鈺也來參一咖。

吳思瑤今天出動「行動餐車」到北投市場，請來黨主席卓榮泰一起，以「奉茶」的方式與民眾互動。

卓榮泰說，吳思瑤對於教育文化方面相當專業，對地方創生與在地文化的政策也努力推動，像是推動新北投車站歸鄉等。他提到，看到吳思瑤以非常有創意的奉茶方式，來表示自己的誠意，也希望大家可以喝一口茶，並聽她講講對地方的創意和感想。

卓榮泰也向民眾喊話，希望這次選舉吳思瑤可以像過去一樣，得到大家的肯定與支持，並突破現在選舉上的種種競爭與挑戰。請大家集中所有力量，讓吳思瑤能夠留在立法院，為國會多盡一份力量。

吳思瑤表示，這一次的選舉雖然艱困，但她會保持「正能量、好立委」的問政，她也希望在這場選戰當中，發揮正能量，將台灣帶向更好的方向。

在卓、吳兩人受訪時，只見李婉鈺率競選團隊「路過」跟民眾問好，兩路人馬雖未正面交鋒，仍引發小小騷動，但卓、吳兩人不受影響，卓榮泰還說，自己只有看到很多的頭家跟頭家娘；吳思瑤則強調勇於接受各方挑戰，「一切的干擾，一切的挑戰，我都泰然處之。」

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