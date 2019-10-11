恐觸法！ 高雄國慶國旗上出現韓國瑜 韓辦辨稱：是創意

2019-10-11 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府昨（10）上午舉辦國慶升旗典禮，市長韓國瑜致詞時不斷批評民進黨，台下民眾則不斷高喊「韓國瑜凍蒜」，典禮儼然淪為韓競選總統的造勢大會。更有關心高雄的臉書社團PO出一張國旗上印有韓國瑜肖像的照片，讓許多高雄網友批「毀損變造國旗！」、「國旗法20-21條 違法」。

高雄市政府昨上午在高雄展覽館廣場舉行國慶升旗典禮，高市觀光局估計湧入近萬民眾參加，將廣場擠得水洩不通，而參與活動的民眾，有韓粉手持國旗組成方隊，這些人身穿國旗裝，手持的國旗除了「青天白日滿地紅」外，竟還加上韓國瑜的圖樣，相關照片被長期關注高雄事務的臉書社團「高雄點」給轉貼，質疑高雄的國慶升旗典禮，「國旗可以這樣搞？」

不少高雄網友留言直呼，「國慶日拿國旗很好阿，但我無法接受在國旗上印上特定的識別圖案，這是國旗！」、「拿市府的經費辦造勢活動」、「可悲，亂世」、「國旗上有韓國瑜真的令人無法接受」。

更有網友指出「中華民國國徽國旗法」的相關官定，第20條規定「國徽、國旗除法律另有規定外，不得綴置各種符號。」與第21條規定「國徽、國旗式樣，不得作為商業上專用標記，或製為一切不莊嚴之用品。」直批「毀損變造國旗！」、「在國旗上亂寫亂劃是違法的」。

根據《三立新聞網》報導，對此，韓競辦發言人何庭歡回應，商品用國旗的背景來搭配圖片、人像，如果這樣的創意是毀損國旗罪，「難道這種設計創意的人都有罪嗎？」認為國旗加印韓國瑜肖像屬於創意設計的一種。

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